В австралійській столиці ворони атакували дрони [ Редактировать ]
В австралійській столиці, Канберрі, ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію. Дрон вони сприймають, як ворожий об'єкт у повітрі. Попри це, після атаки, апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу.
Однак, унаслідок інциденту, компанія тимчасово призупинила доправляти товари у деякі райони Канберри, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби.
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