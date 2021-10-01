В австралійській столиці, Канберрі, ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію. Дрон вони сприймають, як ворожий об'єкт у повітрі. Попри це, після атаки, апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу.

Однак, унаслідок інциденту, компанія тимчасово призупинила доправляти товари у деякі райони Канберри, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби.