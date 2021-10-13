Обмеження "червоної" зони карантину діятимуть на Херсонщині [ Редактировать ]
Херсонщина з 15 жовтня переходить до "червоної" зони карантину. В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 відсотків відвідувачів та персоналу будуть вакциновані. У "червоній" зоні на дистанційне навчання перейдуть і заклади освіти, де не щеплено 100 відсотків персоналу. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи.
Нагадаю, останнім регіоном із "червоною" зоною була Сумщина - на початку травня.
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В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів.
Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані.
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