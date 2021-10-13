Обмеження не діятимуть, якщо 100 відсотків людей будуть імунізовані

Херсонщина з 15 жовтня переходить до "червоної" зони карантину. В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 відсотків відвідувачів та персоналу будуть вакциновані. У "червоній" зоні на дистанційне навчання перейдуть і заклади освіти, де не щеплено 100 відсотків персоналу. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи.

Нагадаю, останнім регіоном із "червоною" зоною була Сумщина - на початку травня.