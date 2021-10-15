Штати запустили високоточну оперативно-тактичну ракету [ Редактировать ]
США провели успішний пуск високоточної оперативно-тактичної ракети Precision Strike Missile.
Про це повідомила компанія-розробник Lockheed Martin. Випробування відбулося з бази Космічних сил США Ванденберг, у штаті Каліфорнія - з реактивної системи залпового вогню на колісному шасі High-Mobility Artillery Rocket System.
Це був уже п'ятий поспіль успішний випробувальний політ ракети за останні два роки. Цього разу ракета здійснила, цитую - "найдальший політ від початку випробувань, перевищивши максимальний поріг". Скільки саме пролетіла - поки не розголошують.
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