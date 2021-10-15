Херсонщина опинилася в "червоній зоні": до чого доведеться звикати жителям? [ Редактировать ]
А першою до червоної зони під час нової хвилі пандемії ввійшла Херсонщина. Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Проте є певні поблажки для вакцинованих. До чого відтепер доведеться звикати херсонцям - у наступному репортажі.
Херсон. Ковідний сертифікат - тепер першочергова потреба для всіх жителів міста. Тож, у перший день червоної зони, як і напередодні, справжній вакцинальний бум. А щеплення тут роблять майже всюди - у поліклініках, лікарнях та навіть у торгово-розважальному центрі.
Беспокоюсь о здоровье. Потому что вирус - это не так просто.
Наталія, працівниця центру вакцинації:
Вы видите, какие у нас сегодня очереди, людей очень много, желающих получить вакцинацию, кто первую, кто вторую. Нагрузка очень большая, доктора не успевают.
Вакцинуватися поспішають усі. У чергах - і молодь, і літні люди.
Здесь пока стоишь в очереди, и дуба дашь, если честно.
Розважальні заклади, кафе, ресторани, спортклуби та непродовольчі магазини під забороною. Обмеження знімають, якщо весь персонал та всі відвідувачі мають "зелений сертифікат". А от аптеки, банки і магазини, в яких продають життєво необхідні товари, наразі працюють без змін.
Роман Головня, в. о. заступника міського голови Херсона:
Ці магазини, якщо такої продукції більше 80%, вони працюють в штатному режимі, потрібно дотримання карантинних вимог. 100%-ої вакцинації для відвідування таких магазинів не вимагається.
У громадському транспорті пасажирів має бути не більше, ніж кількість сидячих місць. І всі без винятку повинні бути в масках. Херсонці побоюються, що тепер дістатися на роботу стане справжньою проблемою.
Тетяна, жителька Херсона:
Тролейбус проезжает, не пускает. Транспорт плохо ходит.
При цьому на вулицях уже побільшало маршруток із тонованими вікнами. Утім, у міськраді попереджають не гратися з карантинними вимогами. У місті почали працювати ковід-патрулі. І сьогодні вже є перші штрафи.
Доброго дня! Зараз у нас діють карантинні вимоги. В громадському транспорті одягаємо маски. Відповідно до Постанови КМ і кодексу про адміністративні правопорушення - всім… Маски, шановна, будь ласка, одягніть!
Наразі ковідні лікарні в Херсоні заповнені на 95%. Додаткові ліжка облаштували у шпиталі ветеранів. Пацієнтів готуються возити навіть у районні лікарні. І чи не найсерйозніша складність - загроза нестачі кисню та медиків.
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Тепер пасажирам потягів, літаків, та рейсових автобусів потрібно обов'язково мати при собі крім квитка, довідку про щеплення. В іншому разі - до салону зась. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну.
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