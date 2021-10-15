Ковідний сертифікат - тепер першочергова потреба для всіх жителів міста.

А першою до червоної зони під час нової хвилі пандемії ввійшла Херсонщина. Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Проте є певні поблажки для вакцинованих. До чого відтепер доведеться звикати херсонцям - у наступному репортажі.

Херсон. Ковідний сертифікат - тепер першочергова потреба для всіх жителів міста. Тож, у перший день червоної зони, як і напередодні, справжній вакцинальний бум. А щеплення тут роблять майже всюди - у поліклініках, лікарнях та навіть у торгово-розважальному центрі.

Беспокоюсь о здоровье. Потому что вирус - это не так просто.

Наталія, працівниця центру вакцинації:

Вы видите, какие у нас сегодня очереди, людей очень много, желающих получить вакцинацию, кто первую, кто вторую. Нагрузка очень большая, доктора не успевают.

Вакцинуватися поспішають усі. У чергах - і молодь, і літні люди.

Здесь пока стоишь в очереди, и дуба дашь, если честно.

Розважальні заклади, кафе, ресторани, спортклуби та непродовольчі магазини під забороною. Обмеження знімають, якщо весь персонал та всі відвідувачі мають "зелений сертифікат". А от аптеки, банки і магазини, в яких продають життєво необхідні товари, наразі працюють без змін.

Роман Головня, в. о. заступника міського голови Херсона:

Ці магазини, якщо такої продукції більше 80%, вони працюють в штатному режимі, потрібно дотримання карантинних вимог. 100%-ої вакцинації для відвідування таких магазинів не вимагається.

У громадському транспорті пасажирів має бути не більше, ніж кількість сидячих місць. І всі без винятку повинні бути в масках. Херсонці побоюються, що тепер дістатися на роботу стане справжньою проблемою.

Тетяна, жителька Херсона:

Тролейбус проезжает, не пускает. Транспорт плохо ходит.

При цьому на вулицях уже побільшало маршруток із тонованими вікнами. Утім, у міськраді попереджають не гратися з карантинними вимогами. У місті почали працювати ковід-патрулі. І сьогодні вже є перші штрафи.

Доброго дня! Зараз у нас діють карантинні вимоги. В громадському транспорті одягаємо маски. Відповідно до Постанови КМ і кодексу про адміністративні правопорушення - всім… Маски, шановна, будь ласка, одягніть!

Наразі ковідні лікарні в Херсоні заповнені на 95%. Додаткові ліжка облаштували у шпиталі ветеранів. Пацієнтів готуються возити навіть у районні лікарні. І чи не найсерйозніша складність - загроза нестачі кисню та медиків.