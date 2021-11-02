Обвал на будівельному майданчику, сто людей вважають зниклими безвісти [ Редактировать ]
Під завалами хмарочоса у нігерійському місті Лагос лунають голоси постраждалих.
Про це заявили рятувальники, які від учора працюють на місці аварії. Поки живими дістали п'ятьох людей.
Ще четверо загинули. Конструкція перебувала на етапі будівництва, звели 21 поверх.
Коли стався обвал на будівельному майданчику, перебували близько сотні людей - усіх наразі вважають зниклими безвісти.
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Хмарочос ще був на етапі будівництва, звели 21-й поверх. Під час падіння в будівлі перебувало понад 100 людей.
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