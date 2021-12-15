Выходные уже близко, да еще и праздник "на носу" - День святого Николая. А это означает только одно - самое время продумать, куда пойти и что делать в эти дни. Мы собрали для вас множество идей времяпровождения. Выбирайте то, что вам в душ, собирайте родных и друзей и проводите время ярко.

Osocor Winter Residence представляет уникальное ледовое действо с героями киносаги о Фантастических зверях

Osoсor Residence задает тон новогоднего настроения. В этом году посетителей будут удивлять не только зимним городком, словно сошедшим со страниц книг о Гарри Поттере, но и удивительным ледово-цирковым шоу. 18 декабря Osocor Winter Residence представит новое магическое шоу "Секрет ЗУВУ". Более 30 лучших цирковых артистов и фигуристов со всей страны, уникальные декорации и фаер-шоу на льду - разве это не настоящее волшебство праздника?

4 декабря Osoсor Residence открыл новый сезон праздничных развлечений в зимнем городке, воспроизведя любимые локации из Поттерианы. Теперь можно и самому посетить легендарный "Косой Переулок", где есть все атрибуты для колдовства в домашних условиях, выпить сливочного пива на фудкортах, согреться и посмотреть фильмы легендарной колдовской саги в кафе "Три Метлы", найти платформу 9 ¾, погадать на магической сфере и найти множество тематических развлечений как для взрослых, так и для малышей.

Показы шоу "Секрет ЗУВУ" стартуют 18 декабря в 19:00 и состоятся 25, 26, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 и 16 января. Для детей в 18:00 возле катка стартует тематический интерактивный квест, который станет стартом праздничного приключения.

Приобрести билеты на шоу "Секрет ЗУВУ" можно на сайте.

Софийская площадь

Основная праздничная локация Киева, уже по традиции, будет работать на Софийской площади. Там установят главную новогоднюю елку страны высотой 31 метр, много украшений и гирлянд. На Владимирском проезде будут работать ярмарка и зона фудкорта, концепцию которой немного изменили с учетом карантина.

Заработает: 19 декабря - 16 января

Мариинский парк

Праздничные локации обустроят и в Мариинском парке, возле летней эстрады (так называемая "Ракушка"), однако как именно они будут выглядеть и какие активности там будут проводиться, пока неизвестно. Столичные власти и организаторы празднования неохотно делятся информацией по этому поводу.

Контрактовая площадь

Откроется локация "Різдво на Подолі" с первым в Украине прогулочным катком площадью 10 тысяч квадратных метров. Установят снежную тюбинговую горку высотой шесть метров. Установят фудкорты, будет 18 точек с едой, где будут предлагать стейки, кебабы, пироги с разнообразными начинками, лаваши, самосы, сладости и другие блюда.

Заработает: 19 декабря - 23 января.

Парк Шевченко

Здесь появится большая елка, будет работать резиденция Николая, сцена для выступлений, фотозоны, зона фуд-корта, появятся Аллея Добра и Аллея Любви. Сам парк украсят праздничной иллюминацией, а на его территории детей и будут развлекать аниматоры. Приемная святого Николая расположится в старом киевском трамвайчике. 19 декабря, в парке Шевченко проведут праздничный концерт, а после состоится диджей-сет.

Здесь оживают чудеса: в Osocor Winter Village вновь открывается поттеровский Хогсмид

В начале последнего месяца года самая шикарная развлекательная локация Киева Osocor Residence превращается в самое магическое место на Земле. 4 декабря в столице распахнет свои двери Osocor Winter Village. Именно здесь живут фееричные зимние развлечения и волшебная атмосфера. И с каждым годом Osocor Winter Village становится все более чарующим.

В прошлом году зимний Osocor захватил соцсети своей красотой - люди, попавшие сюда, были в восторге от сказочной атмосферы и фотоантуража в стилистике легендарной Поттерианы. В этом году сила мальчика, который выжил, укрепилась в киевской резиденции - и теперь здесь колдуют и удивляют с еще большим размахом.

Osocor Winter Village будет радовать киевлян всю зиму без выходных с 11:00 до 17:00. А по вечерам, с 17:00 до 22:00, здесь планируют устраивать зажигательные вечеринки.

Когда: 4-5 декабря, с 11:00 до 17:00

Где: Osocor Winter Village, улица Виноградная, 2

Сколько стоит: 350-500 гривен. Купить билеты можно на сайте.

Зимняя страна на ВДНХ

Территорию ВДНГ на время зимнего сезона решили превратить в сказочный город из другого мира, населенный феями, эльфами, гномами, северными оленями и другими обитателями. Всего на территории Экспоцентра будут работать 20 развлекательных локаций. На центральной площади нарядят 15-метровую елку, оформленную в фэнтезийной стилистике, а рядом будет работать уличный фудкорт и праздничная ярмарка.

Работает: с 11 декабря - 6 марта.

Roshen Winter Village

Возле фабрики Roshen на Демеевской площади открылся зимний городок с новогодней ярмаркой, праздничной иллюминацией, резиденцией Санта-Клауса, фотозонами и световыми шоу. Главный аттракцион локации - большой каток площадью 2200 квадратных метров с новогодней елкой посередине.

Адрес: проспект Науки, 1.

Работает: с 11 декабря - 23 февраля.

Арт-завод "Платформа"

В этом году тоже будет работать зимнее пространство с большим катком и прочими атрибутами праздника. Площадь катка составляет 1200 квадратных метров, а время катания на нем не ограничено. На территории будут работать фудкорт, согревающие бары, а также праздничные фотолокации со светящимися гирляндами и украшениями. Не обойдется и без большой новогодней елки.

Адрес: Магнитогорская, 1.

Работает: с 10 декабря - 13 февраля.

Добропарк

Еще одна загородная локация, добираться до которой лучше на машине. В Добропарке открыли большую резиденцию волшебника Доброчара, в которой есть снежная горка, фудкорт, полноценные рестораны, яркие декорации и конечно же пышно украшенная новогодняя елка. В каждой комнате резиденции посетителей будет ждать что-то новое, а в парке вокруг установят аттракционы и 50 световых 3D-фигур разного размера: снеговиков, оленей, пингвинов, игрушки и прочее. Посещение Резиденции Доброчара стоит от 350 грн.

Адрес: село Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 29 км).

Заботает: с 4 января - 30 января.

Сказочные события декабря: концерты, шоу, джазовые вечера и комедийные спектакли в Caribbean Club

В преддверии зимних праздников мы все мечтаем о маленьком чуде. В декабре и январе Caribbean Club Concert Hall готовит много удивительных концертов и волшебных вечеров, которые подарят сказочное настроение и теплые эмоции.

Столичный концерт-холл приглашает вместе провести 2021, встретить новый 2022 год и почувствовать неповторимую атмосферу праздника, наполненную ароматом хвои, мандаринов и шампанского. Гостей заведения ждут концерты, шоу, джазовые вечера и комедийные спектакли. Детальнее обо всем этом – в подборке.

18 и 25 декабря, 8, 15, 22 и 29 января: варьете-шоу "Рояль"

В период новогодних праздников эротическое варьете "Рояль" продолжит еженедельно радовать киевлян. Гостей ждет откровенное представление с увлекательным сюжетом, сочетающим в себе живой вокал, аккомпанемент рояля и танцевальную экспрессию. Шоу завораживает с первых минут и раскрывает соблазнительную красоту женского тела.

Изюминкой варьете выступление звездного гостя, которого организаторы приглашают на каждое шоу. Принять участие в варьете уже успели десятки украинских артистов, среди которых: Олег Собчук (СКАЙ), Даша Астафьева, Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Женя Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвиенко, группа Freedom Jazz и многие другие.

19 декабря и 9 января: Рождественские песни в исполнении джазового оркестра

Два рождественских вечера для любителей оркестрового джаза и эпохи свинга от Aniko Dolidze Big Band. Семнадцать ведущих джазовых украинских музыкантов во главе с очаровательной Анико Долидзе представят гостям концерт-холла праздничную программу Merry Swinging Christmas.

На концерте прозвучат рождественские песни в классических свинговых аранжировках, а также хиты Оркестра Глена Миллера из трофейного кино "Серенада Солнечной долины", которые стали символами Нового года и Рождества.

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