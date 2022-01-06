Святий Вечір Різдва Христового - одне з найбільших православних свят. У Києво-Печерській лаврі на Богослужіння зібралися тисячі вірян. До молитви долучилася й Олена Логінова.

Різдвяна зірка - зійшла! У Києво-Печерській лаврі тисячі вірян зібралися на вечірнє Різдвяне Богослужіння. Прославлятимуть народження Христа.

Дуже важливо зараз побути в такій атмосфері, почути молитву, почути цей настрій і наповнитись на весь наступний рік. - Рождество - это один из самых больших праздников мира. Который объединяет всех людей. - Звезда, которая зажглась и это чудо, которое мы ждали - человечество ждало. И до сих пор помним, вспоминаем, как рождение новой жизни. Рождение смысла по большому счету, любви и нашей веры - самого главного.

Святвечір - знаменує народження Спасителя. Христос на світ з'явився у сім'ї Марії та Йосипа у Віфлеємі. Тоді на небі зійшла Віфлеємська зірка, яка сповістила про це мудрецям зі Сходу. Вклонитися малюку прийшли волхви з дарами.

Архімандрит Іларіон, благочинний Києво-Печерської лаври:

Цель праздника Рождества Христова заключается в неизреченной любви Бога к человеку, потому что так Бог возлюбил мир, что отдал сына своего единородного ради спасения человека. Поэтому задача человека в праздник Рождества Христового ответить Богу любовью на любовь и стараться жить согласно божьим заповедям. Для того, чтобы обожествить свою природу и наследовать царство небесное...

У храмі - сьогодні - кожен зміг загадати бажання, попросити миру, здоров'я та добробуту. А ще привітати кожного від щирого серця.