Тисячі вірян зібралися на Різдвяне Богослужіння у Києво-Печерській лаврі [ Редактировать ]
Святий Вечір Різдва Христового - одне з найбільших православних свят. У Києво-Печерській лаврі на Богослужіння зібралися тисячі вірян. До молитви долучилася й Олена Логінова.
Різдвяна зірка - зійшла! У Києво-Печерській лаврі тисячі вірян зібралися на вечірнє Різдвяне Богослужіння. Прославлятимуть народження Христа.
Дуже важливо зараз побути в такій атмосфері, почути молитву, почути цей настрій і наповнитись на весь наступний рік. - Рождество - это один из самых больших праздников мира. Который объединяет всех людей. - Звезда, которая зажглась и это чудо, которое мы ждали - человечество ждало. И до сих пор помним, вспоминаем, как рождение новой жизни. Рождение смысла по большому счету, любви и нашей веры - самого главного.
Святвечір - знаменує народження Спасителя. Христос на світ з'явився у сім'ї Марії та Йосипа у Віфлеємі. Тоді на небі зійшла Віфлеємська зірка, яка сповістила про це мудрецям зі Сходу. Вклонитися малюку прийшли волхви з дарами.
Архімандрит Іларіон, благочинний Києво-Печерської лаври:
Цель праздника Рождества Христова заключается в неизреченной любви Бога к человеку, потому что так Бог возлюбил мир, что отдал сына своего единородного ради спасения человека. Поэтому задача человека в праздник Рождества Христового ответить Богу любовью на любовь и стараться жить согласно божьим заповедям. Для того, чтобы обожествить свою природу и наследовать царство небесное...
У храмі - сьогодні - кожен зміг загадати бажання, попросити миру, здоров'я та добробуту. А ще привітати кожного від щирого серця.
Вітаю вас з Різдвом Христовим і я бажаю вам мира і любові у ваших душах і ваших серцях. Вірте в себе і вірте в Господа, хай у ваших родинах буде щастя і любов. - Щоб був мир у нашій країні, здоров'я кожному, щоб мрії справдилися оскільки в цьому житті є дива, треба вірити. - Як світле Різдво, щоб зародилось щось нове, щось добре, щось позитивне, щоб люди були здорові мира злагоди добра в родинах всього-всього найкращого.
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