"Гаванський синдром": американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував [ Редактировать ]
Американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував. Такі результати початкового розслідування ЦРУ.
Ідеться про так званий "гаванський синдром" - таємничу хворобу, яка 2016-го вразила американських дипломатів та членів їх родин у Гавані.
Серед симптомів були мігрень, нудота, провали в пам'яті та запаморочення. Після цього випадку про схоже повідомляли сотні американських чиновників в інших країнах.
по теме
Блінкен провів переговори й з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони відбувалися за зачиненими дверима, але йшлося знову про Україну.
Він нагадав, що Кремль вже використовував "зелених чоловічків" в Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ, а також безпосередньо діє на Донбасі.
Зустріч Блінкена та Лаврова, яка відбудеться вже завтра в Женеві - стане лише черговим обговоренням позицій.
Сторони обговорили російсько-німецький газогін "Північний потік-2". Під час розмови Блінкен зауважив, що "поки газ ще не тече по трубі, трубопровід є важелем впливу для Німеччини, США та союзників."
В Кремле допустили возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина