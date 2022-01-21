Серед симптомів були мігрень, нудота, провали в пам'яті та запаморочення.

Американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував. Такі результати початкового розслідування ЦРУ.

Ідеться про так званий "гаванський синдром" - таємничу хворобу, яка 2016-го вразила американських дипломатів та членів їх родин у Гавані.

Серед симптомів були мігрень, нудота, провали в пам'яті та запаморочення. Після цього випадку про схоже повідомляли сотні американських чиновників в інших країнах.