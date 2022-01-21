У ЦРУ заявили, що американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував [ Редактировать ]
Американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував. Такі результати початкового розслідування ЦРУ.
Ідеться про так званий "гаванський синдром" - таємничу хворобу, яка 2016-го вразила американських дипломатів та членів їх родин у Гавані.
Серед симптомів були мігрень, нудота, провали в пам'яті та запаморочення. Після цього випадку про схоже повідомляли сотні американських чиновників в інших країнах.
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Ідеться про так званий "гаванський синдром" - таємничу хворобу, яка 2016-го вразила американських дипломатів та членів їх родин у Гавані.
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