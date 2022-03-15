Российские оккупанты 14 марта открыли минометный огонь по колонне людей, которые эвакуировались из Гостомеля, в результате чего погибла женщина, и получили ранения двое мужчин. Об этом сообщает Национальная полиция.

Эвакуация из Гостомеля проходила двухэтапно. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добрались до места назначения. По другой колонне из 4 автобусов российские войска открыли минометный огонь.

В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с супругами. Мужчина получил ранение, его жена скончалась на месте происшествия.