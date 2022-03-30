Окупанти 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів" [ Редагувати ]
За минулу добу російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, мінометів та "Градів" - пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град".
Обстріли спровокували пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.
За словами Синєгубова, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали, водночас працюють ворожі безпілотники, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.
Станом на ранок 30 березня тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.
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