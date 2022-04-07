Що допоможе дитині пережити стрес під час війни: відповідь Комаровського [ Редагувати ]
Лікар Євген Комаровський заявив, що попри ті жахи, які бачать діти від подій в Україні, їх психіка набагато стійкіша до емоційних стресів, ніж психіка дорослих. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.
Лікар пояснив, що дитина дуже швидко заводиться, впадає в незрозумілий психічний стан, але коли проходить стресовий вплив і настає тиша, то вона відновлюється набагато швидше, ніж дорослий.
Головне – не намагайтеся лікувати дітей за допомогою якихось заспокійливих засобів. Це не працює та багаторазово збільшує ризик травматизму.
"Діти вирішують наявність небезпеки, спостерігаючи за поведінкою дорослих. Це інстинкт усіх ссавців. Саме тому як протікатиме посттравматичний період стресу у дитини, на 99% залежить від поведінки дорослих", - додав він.
Якщо поруч перелякана мама, яка весь час плаче, дитина поводитиметься так само. І жодна терапія у цьому випадку не спрацює. Не можна сказати дитині: "Не плач" і продовжувати плакати.
Також експерт розповів про головну помилку більшості батьків. Перебуваючи за кордоном у статусі біженців, вони дуже часто не віддають у дитячий колектив дитину під приводом: "Він не знає мови, нехай краще буде поруч" або "Там усі чужі, мій малюк нікому не потрібний".
Чим швидше дитина відірветься від переляканого батька з надлишком емоцій і зануриться у середу, де є діти, які не пережили схожий стрес, тим швидше відновиться. Тому використовуйте будь-яку нагоду, щоб малюк потрапив до рук аніматорів, педагогів, почав грати з дітьми, які не бачили війну.
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