Молдова не пропустила в країну кореспондента "РИА Новости" Артура Шайхутдінова. Він намагався без акредитації потрапити в Придністров'я. Про це повідомляє Newsmaker.

Повідомляється, що Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів зі Стамбула. За його словами, причиною стала відсутність акредитації Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.

Прес-секретар прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким росіянам відмовили у в'їзді.

"Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що не були дотримані законні умови для отримання дозволу на перетин державного кордону", - зазначила вона.