Молдова не пустила роспропагандиста, який прямував в Придністров'я [ Редагувати ]
Молдова не пропустила в країну кореспондента "РИА Новости" Артура Шайхутдінова. Він намагався без акредитації потрапити в Придністров'я. Про це повідомляє Newsmaker.
Повідомляється, що Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів зі Стамбула. За його словами, причиною стала відсутність акредитації Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.
Прес-секретар прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким росіянам відмовили у в'їзді.
"Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що не були дотримані законні умови для отримання дозволу на перетин державного кордону", - зазначила вона.
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