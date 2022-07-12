Ситуація на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні [ Редагувати ]
Станом на вівторок, 12 липня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це повідомляє сервіс Deepstatemap.
За даними мапи, окупантам вдалося захопити село Верхньокам'янське, що знаходиться в Бахмутському районі Донецької області.
Водночас за даними Генштабу, українські військові відкинули окупантів при спробі наступу на Дементіївку Харківської області. На цьому ж напрямку війська росії здійснювали обстріли Харкова, Лісного, Прудянки та Золочева.
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