У Сербії заявили про плани Косово "напасти" опівночі [ Редагувати ]
Армія Косово начебто планує опівночі напасти на частину Сербії. Про це заявив президент Сербії Олександ Вучич, повідомляє SD.
"Думаю, що ми ніколи не були у складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі", - сказав президент Сербії.
Він додав, що на адміністративні пункти відправили дві одиниці з 21 тонною палива, "щоб зупинити тих, хто має сербські посвідчення особи".
"Все це повинно початися сьогодні опівночі, з одночасним переконанням сербів відмовитися від номерів КМ", - сказав Вучич.
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