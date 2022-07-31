Армія Косово начебто планує опівночі напасти на частину Сербії. Про це заявив президент Сербії Олександ Вучич, повідомляє SD.

"Думаю, що ми ніколи не були у складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі", - сказав президент Сербії.

Він додав, що на адміністративні пункти відправили дві одиниці з 21 тонною палива, "щоб зупинити тих, хто має сербські посвідчення особи".

"Все це повинно початися сьогодні опівночі, з одночасним переконанням сербів відмовитися від номерів КМ", - сказав Вучич.