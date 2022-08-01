Війна на Балканах відтерміновується. Влада Косова вирішила на місяць відкласти запровадження нових правил на в'їзд, які розворушили давній конфлікт із сусідньою Сербією, яка не визнає незалежності Косова. Сторони зупинилися за мить до першої іскри. Чи вдасться зберегти цей хиткий мир? Розбиралися наші кореспонденти.

Загрозливі сирени лунають у місті Мітровіца на півночі частково визнаної республіки Косово. Напередодні ввечері ситуація тут мало не переросла в збройне протистояння. Белград виступив на захист етнічних сербів, що живуть на території Косова.

Александар Вучич, президент Сербії:

Ми будемо просити миру та шукаємо шляхів до нього. Але скажу прямо: капітуляції не буде. Сербія переможе. Якщо вони наважаться переслідувати сербів, будуть їх утискати, убивати - Сербія переможе.

Конфлікт спалахнув довкола рішення Косова з 1-го серпня змінити правила в'їзду в країну для сербів. Вони мали б спершу отримати спеціальну декларацію. А сербські номери машин переоформити на косівські. Нові вимоги стосувалися б саме жителів Мітровіци, яку населяють переважно етнічні серби. Тож місцеві почали зводити барикади та ввімкнули сирени. Пролунало кілька пострілів у повітря. Поліція Косова закрила два наземні переходи з Сербією.

Аделіса Зораніч, пасажирка автобуса:

Ми приїхали на кордон близько 10-ї вечора. Поліція запитала у нас, куди ми прямуємо. Ми відповіли, що додому - в Новий Пазар. Нас зупинили і заборонили проїзд.

У пресі поповзли чутки про готовність Сербії ввести військо. Деякі ЗМІ повідомляли, нібито Белград уже вторгся на території республіки, яку донині вважає своєю. Цю інформацію спростувало міністерство оборони Сербії. Утім, армію таки привели в підвищену бойову готовність.

Александар Вучич, президент Сербії:

Там дедалі менше готовності чути наші заклики до миру. Я прошу всіх не загострювати ситуацію - за будь-яку ціну. Нехай албанці схаменуться, серби - не піддаються на провокації і утримаються від кроків, які могли б призвести до конфлікту. Я також прошу впливові країни, які визнали незалежність Косова, трохи звернути увагу на міжнародне право та на реальність, і не давати своїм протеже розпалювати конфлікт.

Белград звинувачує владу Косова у переслідуванні етнічних сербів. У Приштині заявили, що їхній крок лише віддзеркалює рішення, яке Сербія реалізувала ще 11 років тому. Президентка Косова звернулася до етнічних сербів з проханням не піддаватися пропаганді Белграда.

Вйоса Османі, президентка Косова:

Поліція Косова та всі силові структури наполегливо працюють над тим, щоб забезпечити повагу до верховенства права та свободи пересування. Ми координуємо наші зусилля та співпрацюємо з міжнародними партнерами. Спроби Вучича дестабілізувати Косово, який послуговується методами його наставника Путіна, проваляться.

Президентка Косова не дарма заговорила про прихильність Сербії до Кремля. У російсько-українській війні Белград став на бік Москви. А соратник Вучича, один із головних функціонерів панівної партії Володимир Джуканович, нещодавно запропонував "денацифікувати" Балкани. З огляду на різку реакцію з боку етнічних сербів та на прохання Сполучених Штатів, у Косові вирішили перенести введення нових правил на 1 вересня. Безумовно, це рішення знизить градус емоцій зараз, але вочевидь не відверне його подальше загострення. Республіка Косово здобула незалежність 2008 року внаслідок війни між албанцями, що населяли регіон, та сербами. Незалежність Косова, яку підтримали понад 97 країн-членів ООН, Белград не визнає досі.