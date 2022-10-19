Арестович назвав дві можливі причини евакуації окупантів з Херсона [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку області або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних битв. Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" .
За його словами, зараз на Херсонському напрямі відбуваються "кумедні процеси". Зокрема другу добу тікають співробітники російських силових структур та представники "місцевої влади".
"Вони справді евакуюються. З іншого боку, військ туди перекидають ще більше, ніж було, в основному "мобіків", але було перекинуто й мотострілецькі підрозділи. Навіть пробували ходити в контратаки, нічого в них не вийшло", - зазначив Арестович.
Він також наголосив, що, можливо, росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту та задіяти її для захоплення Донецької області.
"Інший варіант - вони цією евакуацією хочуть вивести з-під наших ударів ключовий персонал і ключові організації, а плацдарм мають намір утримувати й далі для перемелювання нашої здатності наступати... Вони намагаються перейти в локальний контрнаступ і так далі. Ми зараз ведемо бойові дії по лінії фронту на утримання територій, але поки що не наступаємо ніде", - додав Арестович.
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