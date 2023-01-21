Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також сили ППО збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка Донецької області.