У спортивному таборі на Одещині отруїлися десятки дітей [ Редактировать ]
46 дітей потрапили до лікарні зі спортивного табору на Одещині. Попередньо, у всіх - гострий гастроентероколіт.
Як повідомили в прес-службі обладміністрації, дітей у стані легкої та середньої тяжкості доправили в різні медзаклади області. Відпочивали вони у "Оздоровчо-спортивному таборі "Медик - 2". На момент спалаху інфекції, там перебувало понад 220 дітей від 7 до 14 років.
Зараз у таборі чергують медики, також працює комісія з Держпродспоживслужби.
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