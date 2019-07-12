46 дітей потрапили до лікарні зі спортивного табору на Одещині. Попередньо, у всіх - гострий гастроентероколіт.

Як повідомили в прес-службі обладміністрації, дітей у стані легкої та середньої тяжкості доправили в різні медзаклади області. Відпочивали вони у "Оздоровчо-спортивному таборі "Медик - 2". На момент спалаху інфекції, там перебувало понад 220 дітей від 7 до 14 років.

Зараз у таборі чергують медики, також працює комісія з Держпродспоживслужби.