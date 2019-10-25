В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом юрист-кримінолог Анна Маляр прокоментувала перевірку "слуг народу" на поліграфі.

Чи варто довіряти отаким перевіркам на поліграфі? Чи справді тепер можна говорити, що серед всіх, кого перевіряли, немає хабарників?

Як на мене, це більш схоже на шоу. Якщо були б наміри, чи дійсно чесні люди ідуть до "Слуги народу", то це б робили перед тим, як вписати людину у список партії.

Вже у понеділок відбудуться збори фракції "Слуги народу", так би мовити, для розбору польотів. І можлива перевірка на детекторі брехні вже всієї фракції - централізовано. Чи може це мати якійсь правові наслідки?

Поліграф людина може проходити лише добровільно, там багато протипоказань по здоров'ю. Там буде багато гри на публіку, а встановити істину не вдасться.

Деякі експерти стверджують - от, приміром, відомий антикорупціонер Віталій Шабунін - що тепер неможливо притягнути до кримінальної відповідальності нікого з тих депутатів у комітеті, які потрапили у скандал, навіть якщо вони й взяли хабар. Мовляв, це такий злочин, який не можна довести, якщо людину не піймали на гарячому. Чи погоджуєтесь ви з цим?

Довести корупційний злочин практично неможливо.