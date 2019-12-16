Отравление дальнобойщиков: кафе до сих пор работают [ Редактировать ]
В субботу, 14 декабря, в придорожных кафе под Николаевом смертельно отравились двое дальнобойщиков, еще трое были доставлены в больницу. Пока причина смерти мужчин не установлена, а кафе, где пострадавшие ели и выпивали, продолжают работать. Об этом сообщили "УНН" в полиции области.
"Пока такая ситуация: сейчас идет экспертиза самих тел погибших, и только от экспертизы, когда будут ее результаты - будут решаться вопросы (о закрытии или не закрытии кафе - ред.)
Уголовное дело возбуждено по факту того, что люди умерли, статья 115 УК, но ждем экспертизы. Что покажет экспертиза, и затем, возможно, будет переквалификация и будет решаться вопрос по этим учреждениям, где они питались. Пока нет экспертизы - их никто не закрывал.
Результатов экспертизы мы ждем сегодня", - сообщили в пресс-службе областной полиции.
Ранее сообщалось, что во Львове люди массово отравились угарным газом.
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