Киану Ривз стал центром разговоров, попав в украинский учебник по всемирной истории для 10 класса. Авторы книги перепутали снимки в интернете и случайно поместили знаменитый мем "Грустный Киану" вместо известного фото жизни США после Первой мировой войны.

Напомним, в 2010 году актер сел на лавочку, чтобы перекусить сендвичем. Там его застал папарацци, сделавший снимок. После чего фото стало мемом. На одной из фотожаб Киану поместили на всемирноизвестный снимок "Обед на небоскребе" ("Lunch atop a Skyscraper") 1932 года, фотографа Чарльза Эббетса.

Фото: twitter.com/jigsawdeaad

На снимке 11 рабочих сидят на огромной высоте на балке строящегося Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. Киану оказался двенадцатым, но создатели книги, взяв иллюстрацию из интернета, не заметили подвох.

Автор учебника "Всемирная история" (10 класс) - кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" Игорь Щупак. Учебник имеет гриф Министерства образования и науки Украины.

Оригинальное фото

Первыми на ошибку автора учебника указали в соцсетях.

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