Фінансування є, об'єктів - немає. Тимчасова слідча комісія парламенту щодо діяльності Федерації Футболу України - проінспектувала дитячі спортивні майданчики, які будувалися державним коштом, за посередництва ФФУ. Що побачили?

Столична 276 школа, що на Троєщині, 2018 року долучилася до проекту будівництва спортивних майданчиків бюджетним коштом. Тут мало з'явитися футбольне поле європейського зразка, зі штучним покриттям. Минуло півтора року та місцева малеча і досі змушена грати в м'яча на непридатній для цього території.

Нам сказали не лізти сюди. Замовник КМДА. Школа ж не заказувала і не фінансує цей проект.

Цей майданчик - один із 66 у столиці, і понад семисот - в Україні, який вже мали здати в експлуатацію. Сьогодні наявність об'єктів перевіряла парламентська тимчасова слідча комісія.

Григорій Мамка, народний депутат, член тимчасової слідчої комісії ВРУ:

На даний час по програмі, яка відбувалася, щодо фінансування 50 відсотків з боку держави, 50 відсотків з КМДА, яка пройшла в 2017-18 році. Ми бачимо підготовку до виконання робіт, саме огорожу і засипане будівельними матеріалами. Більше немає нічого на цій площадці. Вона не будувалася і використовувати її в такому стані не реально і не можливо. Оце ми бачимо, куди виділялися кошти держави і громади.

Куди зник понад мільярд гривень - тепер встановлюють правоохоронці. Керівництво Федерації Футболу України, а саме його президента, Андрія Павелка підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, передбачених на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Григорій Мамка, народний депутат, член тимчасової слідчої комісії ВРУ:

Щодо керівника бюджетного комітету Павелка і програми фінансування з приводу будівництва, звертаю увагу, - не реконструкції, а будівництва футбольних майданчиків на території України. За цими фактами правоохоронці розслідують кримінальні провадження. І приходжу до здивування, що півтора року провадження які розслідуються - об'єкти виконані в такому стані. І отримані за це кошти. І немає відповідальної особи, яка отримала кошти і не виконала роботу.

Коли футбольний майданчик у 276 школі добудують, - не знає і керівництво закладу. Кажуть, що жодних документів, ані підрядники, ані виконавці будівельних робіт їм не передавали.

Іл'їна Тихоненко, заступниця директора з навчальної роботи ЗОШ №276:

Обіцяли, що вони зараз закінчують у іншому районі. Повернуться і будуть допрацьовувати. Ви розумієте, школа не заключала ні з ким особисто договору. Ми заключаємо тільки ті договори, які проводимо закупівлі, відповідно до нашого кошторису. Ці гроші не належать до нашого кошторису.

Аналогічна ситуація й у сусідній школі №321. Ділянка просто засипана щебенем. Скільки таких недобудов по столиці, члени тимчасової слідчої комісії щодо діяльності ФФУ - встановлюють. Що ж до президента Федерації - це не єдиний ймовірний кримінальний епізод. Андрію Павелку також закидають зловживання службовим становищем та не достовірні дані на мільйони гривень у власній декларації.