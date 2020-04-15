Чого ще чекати економіці під час карантину?

Крім того, в уряді планують переглянути і державну програму "Доступні кредити". Зокрема, розширити її для бізнесу з річним прибутком у 100 мільйонів гривень. Раніше ліміт був у 50 мільйонів. Чого ще чекати економіці під час карантину? Розкаже Геннадій Вівденко.

Під час кризи буде розширена програма підтримки малого та середнього бізнесу так звана - "5-7-9". Це компенсація відсоткових ставок підприємцям за кредитами. Крім того, уряд вирішив, що бізнес може звертатися за держпідтримкою на антикризові заходи під час карантину і протягом 90 днів після його закінчення. Також запровадили відтермінування кредитів на антикризові заходи до дев'яти місяців.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Ми пропонуємо розширити програму 5-7-9 так звану. Розширити на коло суб'єктів, які можуть отримати дану фінансову допомогу, збільшити максимальну суму кредитів до трьох мільйонів гривень і збільшити цілі: на рефінансування заборгованості, на інвестиційні цілі. Крім того, передбачається поповнення обігового капіталу.

У Мінсоцполітики заявляють, що разову надбавку пенсіонерам у розмірі одна тисяча гривень виплатять через п'ять днів після набуття чинності закону про зміни до держбюджету України.

Відповідну постанову Кабінету міністрів прийняв ще першого квітня у зв'язку із пандемією. Поправки ухвалені парламентом 13 квітня. Однак ще не підписані головою Верховної Ради. Обсяг допомоги - 10 мільярдів гривень для понад 10 мільйонів пенсіонерів. Виплати призначені для тих, хто отримує не більше п'яти тисяч на місяць та інших незахищених громадян пенсійного віку.

Міжнародний валютний фонд надав свій офіційний прогноз щодо стану української економіки. Падіння виробництва товарів та послуг в Україні становитиме майже 8 відсотків. Натомість наступного року українська економіка має зрости на майже чотири проценти. Інфляція цьогоріч у нашій країні буде помірною - чотири з половиною відсотки. Наступного року зростання споживчих цін має прискоритися до семи відсотків. Прогноз МВФ базується на тому, що пандемія коронавірусу буде подолана у другому півріччі цього року. І політико-економічні заходи основних держав світу створять додаткові стимули до відновлення світової економіки.

Міжнародні резерви Національного банку повернулись до показників початку року і становлять понад 25 мільярдів доларів. Про це повідомляє НБУ на своїй сторінці у "Фейсбук".

Зазначається, що в українських комерційних банках є майже вісім мільярдів американської валюти. У Нацбанку вважають, що наразі цього цілком достатньо, щоб регулювати коливання курсу гривні та відповідати на всі запити клієнтів.

Економічних наслідків карантину українці бояться більше, ніж самої пандемії коронавірусу. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським інститутом соціології у першій половині квітня. Так 54% громадян побоюються зменшення своїх статків унаслідок карантинних заходів. Натомість тих, кого більше непокоїть сама епідемія - 26%

Продажі нових легкових авто в Україні впали за перший тиждень квітня на 64%, про це свідчать дані

Аналітиків консалтингових досліджень ринку реалізації автотранспорту. Причому, найбільше падіння - у частині бізнес-сегменту мікроавтобусів. Тут зафіксований обвал на 73%.