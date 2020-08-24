Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв на Михайлійській площі. Там пройшли офіційні урочистості з нагоди Дня Незалежності. Як саме - бачила Ірина Розова.

"Двадцять дев'ята річниця незалежності - двадцять дев'ятий день тиші на фронті" - такими словами розпочав промову президент Володимир Зеленський. Офіційну частину на Михайлівській площі столиці відкрили хвилиною мовчання на знак вшанування загиблих героїв.

Володимир Зеленський,президент України:

29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв, 29 днів, як не плачуть мами, 29 днів як дружини та діти чують у телефоні "цілую вас, мої рідні скоро повернусь додому" і сьогодні ми у 29 день перемир'я у 29 річницю незалежності України просимо Бога про одне - нехай дні тиші стануть місяцями, місяці роками, а роки століттями.

Якщо торік, замість параду військової техніки відбувся концерт на Майдані Незалежності, то цьогоріч офіційні привітання лунали на Софійській площі.

Володимир Зеленський, президент України:

Тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували акт злуки та соборність України, тут у 43 році визначали вигнання нацистів з Києва, а у серпні 31 тут відбулось народне віче на підтримку незалежності.

Відразу після виступу президента та вручення державних нагород, зірки шоу-бізнесу розповіли "пісенну історію" - заспівали уривки з популярних українських пісень.

Через карантин потрапити до Софійської площі змогли не всі. Втім, урочистості й досі тривають у різних куточках столиці.