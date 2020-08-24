На Михайлійській площі пройшли офіційні урочистості з нагоди Дня Незалежності [ Редактировать ]
Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв на Михайлійській площі. Там пройшли офіційні урочистості з нагоди Дня Незалежності. Як саме - бачила Ірина Розова.
"Двадцять дев'ята річниця незалежності - двадцять дев'ятий день тиші на фронті" - такими словами розпочав промову президент Володимир Зеленський. Офіційну частину на Михайлівській площі столиці відкрили хвилиною мовчання на знак вшанування загиблих героїв.
Володимир Зеленський,президент України:
29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв, 29 днів, як не плачуть мами, 29 днів як дружини та діти чують у телефоні "цілую вас, мої рідні скоро повернусь додому" і сьогодні ми у 29 день перемир'я у 29 річницю незалежності України просимо Бога про одне - нехай дні тиші стануть місяцями, місяці роками, а роки століттями.
Якщо торік, замість параду військової техніки відбувся концерт на Майдані Незалежності, то цьогоріч офіційні привітання лунали на Софійській площі.
Володимир Зеленський, президент України:
Тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували акт злуки та соборність України, тут у 43 році визначали вигнання нацистів з Києва, а у серпні 31 тут відбулось народне віче на підтримку незалежності.
Відразу після виступу президента та вручення державних нагород, зірки шоу-бізнесу розповіли "пісенну історію" - заспівали уривки з популярних українських пісень.
Через карантин потрапити до Софійської площі змогли не всі. Втім, урочистості й досі тривають у різних куточках столиці.
по теме
Візит на передову та нагороди військовим: на Донбасі Володимир Зеленський перевірив дотримання тиші та поспілкувався з населенням
Перевірити, чи дотримується ворог режиму тиші, на передову приїхав Володимир Зеленський. Президент упродовж двох днів також відвідав кілька населених пунктів Донецької та Луганської областей і поговорив із місцевими
Зеленский назвал дату проведения саммита "нормандской четверки"
Зеленский назвал дату саммита по Донбассу
Фестиваль вишиванок, марш волі та автопробіг: у регіонах вітали країну зі святом Незалежності
Фестиваль вишиванок, святкові літургії, марш волі та автопробіг під синьо-жовтими прапорами - так зі святом Незалежності вітали країну в її різних куточках
Як "святкують" День Незалежності на фронті
В українських воїнів, які навіть у святкові дні боронять державну незалежність на фронті, доба минула відносно спокійно
День Незалежності України: як відбуваються урочистості в умовах карантину
Традиційно, 24 серпня в усіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин головне свято країни - відбулося без військового параду