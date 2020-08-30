Коронавирус в Украине пошел на спад [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано 119 074 случая коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики выявили 2 096 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 527 смертей (+35) от коронавируса. 56 734 человека выздоровели (+596).
Ранее сообщалось, что коронавирус в мире пошел на спад.
Также мы писали о том, что в Кабмине сделали важное заявление о второй волне коронавируса.
по теме
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд
С начала пандемии в Украине выявили 102 971 случай коронавирусной болезни
Украина установила сразу два антирекорда по коронавирусу
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 40 летальных случаев от COVID-19
В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 22 человека
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд
Общее количество заболевших составляет 114 497 человек
Количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек