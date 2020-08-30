По состоянию на 9:00 воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано 119 074 случая коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики выявили 2 096 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 527 смертей (+35) от коронавируса. 56 734 человека выздоровели (+596).

Ранее сообщалось, что коронавирус в мире пошел на спад.

Также мы писали о том, что в Кабмине сделали важное заявление о второй волне коронавируса.