Понад 400 людей затримали в Мінську під час акцій протесту. Напередодні там відбувся Марш героїв, який зібрав більше 100 тисяч людей. Силовики, щоби налякати протестувальників, зробили кілька пострілів у повітря. А у Бресті проти мітингарів застосували водомет.

МЗС Польщі слідом за Литвою заявив, що на тлі протестів Олександр Лукашенко втратив легітимність на посаді президента Білорусі. Активісти кажуть: попри репресії, не припинять виходити на протести. А Лукашенко, щоб заручитися ще більшою підтримкою Кремля, сьогодні зустрінеться з Путіним.

Марія, протестувальниця:

К сожалению, диктатура быстро не меняется. И я считаю, что как минимум нужно продолжать в том же русле, потому что все это рухнет, если мы вообще перестанем выходить и что-либо делать. Наша надежда, что продолжать делать это публично, чтобы все больше людей в мире реагировало на нашу ситуацию.

Михайло, протестувальник: