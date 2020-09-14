Протестувальників у Білорусі розганяють пострілами [ Редактировать ]
Понад 400 людей затримали в Мінську під час акцій протесту. Напередодні там відбувся Марш героїв, який зібрав більше 100 тисяч людей. Силовики, щоби налякати протестувальників, зробили кілька пострілів у повітря. А у Бресті проти мітингарів застосували водомет.
МЗС Польщі слідом за Литвою заявив, що на тлі протестів Олександр Лукашенко втратив легітимність на посаді президента Білорусі. Активісти кажуть: попри репресії, не припинять виходити на протести. А Лукашенко, щоб заручитися ще більшою підтримкою Кремля, сьогодні зустрінеться з Путіним.
Марія, протестувальниця:
К сожалению, диктатура быстро не меняется. И я считаю, что как минимум нужно продолжать в том же русле, потому что все это рухнет, если мы вообще перестанем выходить и что-либо делать. Наша надежда, что продолжать делать это публично, чтобы все больше людей в мире реагировало на нашу ситуацию.
Михайло, протестувальник:
Сдастся она (власть), я чувствую, не скоро, потому что не хотят они - сами видели: сегодня были задержания мирных людей, которые гуляли по городу, как мы сейчас гуляем, выражаем свое мнение, что власть неправильно делает. Они силой пытаются выгнать людей из города, чтоб сидели все дома, чтоб боялись власть, слушали власть и преклонялись перед ними.
по теме
Білоруська опозиція ланцюгом єдності оперезала Червоний костел у Мінську
Так висловили протест проти масових затримань біля храму - напередодні спецпризначенці схопило близько трьох десятків людей
"Де наша Маша?": у Білорусі пройшов жіночий марш протесту проти політичних репресій
На протестну ходу вийшли понад 10 тисяч жінок. Вони скандували "Де наша Маша?" - натякаючи на одну з лідерок опозиції Марію Колесникову, яку після невдалої спроби депортації, нині тримають у СІЗО
"Погрожували вбивством": опозиціонерка Марія Колесникова розповіла деталі викрадення у Білорусі
Опозиціонерка Марія Колесникова звинувачує правоохоронців у викраденні, психологічному тиску, погрозах позбавити життя та спробі силоміць видворити її за межі батьківщини
У Білорусі IT-компанія запропонувала допомогу силовикам за невиконання злочинних наказів
IT-сектор становить близько 6% ВВП Білорусі - фахівці погрожували вивести бізнес з країни, якщо влада не припинить репресії і не виконає вимоги протестувальників
У Мінську почався розгін студентів: протестувальників "пакують" у мікроавтобуси
У столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту. Затриманих студентів садять в мікроавтобуси