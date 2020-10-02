День учителя: душевные поздравление в стихах и прозе [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 октября, в Украине отмечается замечательный праздник - День учителя! А уже сегодня педагогов поздравляют во всех школах страны.
Podrobnosti.ua подготовили для вас подборку самых душевных поздравлений в картинках, стихах и прозе.
Спасибо вам за жизненный урок,
За мудрые и ценные советы.
Я несколько скажу вам тtплых строк,
Вам - лучшему учителю на свете.
Желаю вам здоровья крепкого, любви,
Жизнь без расстройства и печалей.
Пускай заветные сбываются мечты,
Ученики ценили чтоб и уважали.
***
***
Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!
***
Нелегкий труд - детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
***
***
Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегка, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наш учитель. Успехов Вам и много-много радости. С Днем учителя!
***
Спасибо Вам хотим сказать,
За доброту и знания Ваши.
Детей непросто обучать,
Учителя труд очень важен.
Вам в день учителя желаем
Большого вдохновения,
Сердечно Вас мы поздравляем
Хорошего Вам настроения!
***
Ранее мы писали, что подарить на День учителя. Смотрите подборку наших оригинальных идей.
по теме
1 октября: какой сегодня праздник
1 октября - 275й день года по григорианскому календарю
30 сентября: какой сегодня праздник
30 сентября - 274-й день года по григорианскому календарю
День учителя 2020: когда празднуется
День учителя в Украине не имеет фиксированной даты
Выходные в октябре: сколько будут отдыхать украинцы
В октябре 2020 года украинцев ждет 21 рабочий день и один дополнительный официальный выходной
26 сентября: какой сегодня праздник
26 сентября - 270-й день года в григорианском календаре