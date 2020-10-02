В воскресенье, 4 октября, в Украине отмечается замечательный праздник - День учителя! А уже сегодня педагогов поздравляют во всех школах страны.

Podrobnosti.ua подготовили для вас подборку самых душевных поздравлений в картинках, стихах и прозе.

Спасибо вам за жизненный урок,

За мудрые и ценные советы.

Я несколько скажу вам тtплых строк,

Вам - лучшему учителю на свете.

Желаю вам здоровья крепкого, любви,

Жизнь без расстройства и печалей.

Пускай заветные сбываются мечты,

Ученики ценили чтоб и уважали.

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Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!

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Нелегкий труд - детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

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Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегка, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наш учитель. Успехов Вам и много-много радости. С Днем учителя!

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Спасибо Вам хотим сказать,

За доброту и знания Ваши.

Детей непросто обучать,

Учителя труд очень важен.

Вам в день учителя желаем

Большого вдохновения,

Сердечно Вас мы поздравляем

Хорошего Вам настроения!

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Ранее мы писали, что подарить на День учителя. Смотрите подборку наших оригинальных идей.