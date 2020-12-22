Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на своєму засіданні прийняло рішення призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики. Про це НАЗЯВО поінформувало на сторінці Facebook.

Вказується, що кількість позовів проти НАЗЯВО, яке звинувачувало тих чи інших осіб в академічній недоброчесності постійно зростає, і позивачі виграють у Агентства суди.

"... мова йде не лише про плагіат і не лише про скасування рішень спецрад про присудження наукового ступеня у випадку виявлення зазначених порушень...

... У свою чергу, майже всі фігуранти розглянутих справ, у роботах яких наявність академічного плагіату було підтверджено, звернулися до суду з вимогою скасувати рішення Комітету з питань етики і навіть заборонити розглядати подібні питання щодо них у майбутньому", - йдеться у поясненнях НАЗЯВО.

У кожній новій такій справі пізніше Агентство звертається до апеляційного суду з вимогою не забороняти Комітету з питань етики робити те, що "від нього вимагається Законом".

Неспроможність доводити свої звинувачення на адресу тих чи інших позивачів у НАЗЯВО списують на відсутність часу, ресурсів і нормативних документів.

"Але кількість судових справ зростає, що вимагає все більше часу і ресурсів. Саме із цієї причини Національне агентство прийняло рішення призупинити розгляд справ про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики до встановлення об’єктивної істини у судах, або до прийняття необхідної нормативної бази", - виправдовуються в Агентсиві.

Там додали, що мова, зокрема, про необхідність затвердження збоку КМУ Порядку скасування рішення спецрад, що був розроблений Національним агентством.

Такого затвердження не сталося протягом півтора року. Тобто Порядок не затверджувався за міністрів освіти Гриневич, Новосад, Мандзій.

Нового ж міністра, МОН отримало лише минулого тижня. Ним став Сергій Шкарлет, який також подав позов проти НАЗЯВО і має намір у судовому порядку довести необгрунтованістю його звинувачень в академічній недоброчесності. Закиди Комітету з питань етики Агенства він неодноразово спростовував публічно.

До того ж, і в самому НАЗЯВО зізнавалися, "що рішення їх Комітету з питань етики не є остаточними", а лише буцімто формують порядок денний для пізнішого розгляду цих питань Національним агентством".

Як відомо, НАЗЯВО очолює Сергій Квіт. Його самого неодноразово звинувачували в академічній недоброчесності та фальсифікаціях наукових праць.