Со среды, 23 декабря, в Дубае начнется бесплатная вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ зарегистрировало вакцину Pfizer-BioNTech для экстренного использования.

ОАЭ присоединяются к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе стала первой арабской страной, где приступили к использованию этой вакцины. Первыми вакцину получат жители Дубая в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями в возрасте старше 18 лет.

До этого власть Арабских Эмиратов начали вакцинацию населения препаратом, разработанным Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm). Эффективность которого составляла 86%.

По состоянию на 23 декабря в ОАЭ зафиксировано 195 878 случаев коронавируса и 642 смерти от него.

Ранее сообщалось, что в Украине одобрили закон для закупки инсулина и вакцин от коронавируса. Верховная Рада Украины разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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