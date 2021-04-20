Болівійські ветеринари випустили у дику природу рідкого птаха [ Редактировать ]
У Болівії випустили в дику природу Андського кондора. Птаха знайшли місцеві фермери і передали ветеринарам. Він мав проблеми зі здоров'ям, реабілітація тривала три тижні.
Андський кондор вважається одним із найбільших птахів у світі. Його вага може сягати п`ятнадцяти кілограмів, а розмах крил - трьох метрів. Цей вид перебуває на межі зникнення.
Магін Еррера, заступник міністра довкілля Болівії:
Знесиленого птаха знайшли місцеві та повідомили в муніципалітет. Коли ми про це дізналися, одразу забрали його та відвезли до природного парку Весті-Пакос, з яким місто Ла-Пас має домовленність. Там про нього подбали. Кондор відновив своє здоров'я і, думаю, радий повернутися у звичне середовище.
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