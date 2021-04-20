У Болівії випустили в дику природу Андського кондора. Птаха знайшли місцеві фермери і передали ветеринарам. Він мав проблеми зі здоров'ям, реабілітація тривала три тижні.

Андський кондор вважається одним із найбільших птахів у світі. Його вага може сягати п`ятнадцяти кілограмів, а розмах крил - трьох метрів. Цей вид перебуває на межі зникнення.

Магін Еррера, заступник міністра довкілля Болівії: