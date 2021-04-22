Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию отпустить оппозиционера Алексея Навального на свободу до 7 июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. Об этом говорится в тексте резолюции, одобренной 22 апреля на последнем заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против - 26, 11 - воздержались.

Ассамблея... призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне (запланировано с 7 по 9 июня - ред.). До его освобождения призываем предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством.

Призыв подкрепляется отсылкой к требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года о немедленном освобождении Алексея Навального. В документе подчеркивается, что ЕСПЧ "обладает высшей юрисдикцией по всем вопросам толкования и применения Европейской конвенции о правах человека" и государства - участники конвенции "обязаны полностью исполнять решения европейского суда".

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой уже заявил, что Россия не будет выполнять требование организации.

Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда.

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Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Берлина, где он лечился от отравления неизвестным веществом. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима. Отбывать срок его отправили в колонию №2 в Покрове Владимирской области.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему в колонию врача. Он жалуется на ухудшении здоровья: боль в спине перешла в ногу, а участки правой и левой ноги потеряли чувствительность. Оппозиционер также утверждает, что администрация колонии применяет к нему "пытку бессоницей".