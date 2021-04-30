В Австралии сестры-близнецы Конси Маршал и Лейла Мог отметили 102-й день рождения. Женщины родились в 1919 году. Также они поделились секретом своего долголетия.

По словам женщин, они решили полностью отказаться от алкоголя, в частности, виски и белого вина. Они ежедневно и употребляют определенное количество воды. В настоящее время долгожительницы проживают в доме престарелых города Берри, где и родились.

Отмечается, что свой 102-й день рождения близнецы отпраздновали вместе в кругу близких людей. Им специально изготовили большой розовый торт и цветами. Именинницы были одеты в одинаковые блузках с цветочным принтом. Близнецы за всю жизнь не расставались дальше, чем на несколько метров.

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