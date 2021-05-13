Украинская исполнительница Аlyona Аlyona показала новые фото, которыми ошарашила подписчиков. В кадре звезда предстала полностью голой. Соответствующий кадр появились на ее странице в Instagram.

На фото Алена сидит на полу в одних капроновых колготках. Обнаженную грудь она прикрыла руками,томно глядя в камеру. Таким образом она спародировала известную во всем мире Ким Кардашьян.

Фото артистка подписала так:

Когда девушек травят за откровенную одежду - я слышу шум. Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы - это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины.

Новым снимком звезда нарвалась как на положительные комментарии, так и на критику.

"Пора худеть", "Замечательный посыл и классные фото", "Какая ты красотка", "Как по мне, такие фото не здесь надо выставлять, простите", "Это уже перебор".

Ранее мы писали о том, что Аlyona Аlyona прикрыла голое тело украинским флагом.

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