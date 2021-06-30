1 июля в Украине начинается вступительная кампания для поступающих в высшие учебные заведения на бакалаврат. Она продлится до 30 сентября - конечной даты зачисления на обучение "контрактников". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Прием документов начинается с 15 июля и продлится до 23 июля.

Согласно приказу Минобразования, в этом году абитуриенты при поступлении на бюджет могут подать максимум пять заявлений на пять специальностей. Количество заявлений для поступления на контракт - до 30.

Поступающие в ВУЗы могут подавать сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 и 2021 годов в любых комбинациях на выбор.

Через свой электронный кабинет абитуриенты подают заявки в выбранные университеты в порядке приоритетности. После подачи заявления изменить приоритетность будет невозможно.

У абитуриентов, которые будут проходить творческий конкурс, на подачу заявлений отводится всего 2 дня - 15 и 16 июля.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены в вузах для "бюджетников" будут проходить с 1 по 13 июля, а для тех, кто подал заявку на контракт, - с 14 по 23 июля. С 17 по 19 июля в университетах пройдут собеседования.

Проходной балл "на бюджет" определяется вузами ежегодно по результатам конкурса, поэтому будет известен после объявления его результатов. Для допуска к конкурсному отбору на бюджетные места минимальный балл должен составлять не менее 125 баллов.

Увеличить свои шансы на поступления можно с помощью корректирующих коэффициентов: "сельского", "регионального" или "отраслевого".

Результаты вступительной кампании обнародуют для "бюджетников" 28 июля, для тех, кто рекомендован к зачислению на контракт -10 августа.

Поступившие на бюджет должны будут подать в вуз оригиналы документов не позднее 18:00 2 августа. Если абитуриент этого не сделал, он лишится права учиться бесплатно и может претендовать только на контракт. Оригиналы документов можно подавать дистанционно, например, отослать почтой (с описью вложения).

Зачисление бюджетников состоится 9 августа, на контрактную форму обучения - с 11 августа до 30 сентября.

Напомним, что в Украине в разгаре дополнительная сессия ВНО для тех, кто по уважительным причинам не сумел принять участие в основной сессии ВНО. 1 июля выпускники будут сдавать английский язык, а 2-го- немецкий.