Угорщина й Росія уклали "газову" угоду [ Редактировать ]
Угорщина й Росія домовились про постачання газу в обхід території України. Угода укладена на 15 років. Загальний об'єм – 4,5 мільярди кубічних метрів палива. Більша частина транзиту здійснюватиметься через Сербію. Решта - через Австрію.
Київ розцінив цей крок Будапешта як недружній. Як наслідок - вже оголошено про відтермінування чергового засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Крім того, в Україні вважають, що нова російсько-угорська газова угода порушує норми європейського законодавства в галузі енергетики. І планують оскаржити її через Європейську комісію.
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