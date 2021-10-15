Херсонський регіон першим опинився у "червоній" зоні карантину [ Редактировать ]
А Херсонщина відсьогодні вже у "червоній" зону карантину. Це перший "червоний" регіон в Україні від початку травня. Там мають заборонити масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 відсотків відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У "червоній" зоні на дистанційне навчання переводять і заклади освіти, де не щеплений весь персонал. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи.
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Сообщается, что за минувшие сутки "оранжевый" список пополнился
Усі порушення типові: недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф - від ста до чотирьохсот гривень. І це не надто лякає.
Усі порушення типові - недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф - від ста до чотирьохсот гривень. І це не надто лякає.
Так, кінотеатри, ресторани, спортзали, словом, усі громадські місця, зможуть працювати лише, якщо їхній персонал та відвідувачі будуть імунізовані.
В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина