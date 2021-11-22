В Італії активізувався вулкан [ Редактировать ]
В Італії активізувався вулкан. Влада острова Вулкано, що неподалік Сицилії, оголосила про часткову евакуацію населення. Також туристам заборонили наближатися до кратера. Італійський національний інститут геофізики та вулканології зафіксував збільшення важких газів. Такі викиди знижують кількість кисню в повітрі. А це створює труднощі з диханням, і наслідки можуть бути смертельними. Останнє виверження на острові Вулкано було понад 130 років тому.
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