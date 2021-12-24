Таке різне, але одне для всіх....Різдво Христове!

У католиків сьогодні Святвечір. Напередодні Різдва частина українців збирається на родинну вечерю.

Чим відрізняються святкові страви в різних країнах? Що таке свинки в покривалі, кіфлики і як правильно подавати різдвяні крекери? Наші кореспонденти в Києві, на Закарпатті та в Лондоні - про все нам розкажуть.

Зі смаком горіхів та ароматом печеної індички, за святковим обідом чи Святою вечерею, у храмі чи сімейному колі......Таке різне, але одне для всіх....Різдво Христове!

Вітання з Лондона!

Останні кілька років я відзначаю два Різдва - британське 25 грудня та українське 7 січня. Ось як розпочинаються мої приготування до першого. У цих двох коробках - продукти для святкового обіду. Ось покажу, що всередині.

На нашому столі буде 9 традиційних англійських страв. По центру - обов'язково індичка. Також овочі - картопля, пастернак, морква, капуста, горошок. А ще цього року зі свекрухою приготуємо...

-Наші свинки в покривалі, а це начинка. Давайте починати.

Pigs in blankets - одна з найулюбленіших англійцями страв. Елементарна у виконанні, її подають на таці з індичкою.

Це свинна сосиска, але може бути й теляча. Беремо одну смужку бекона і загортаємо в неї сосиску.

Переходимо до начинки. Колись цією сумішшю заповнювали індичку чи курку. Тепер - це повноцінна страва на різдвяному столі. Ми з Пем трохи спростили, бо маємо готову начинку, нам залишається лише зробити невеличкі кульки.

Заготовки - у духовку! Тим часом Пем ностальгує.

Памела Еддіс, жителька Лондона:

Різдвяний обід - це була надзвичайна подія. Але звісно, перед ним треба було піти до церкви. А о третій годині ми всі сідали дуже тихесенько перед телевізором у нашій вітальній, щоби дивитися різдвяне звернення королеви.

Ці прикраси у нас на столі теж не випадково.

Це - різдвяні крекери. Їх відкривають на початку обіду.

-Тут має бути коротенький жарт, корона і маленький подаруночок.

Ці корони зазвичай не знімають до кінця обіду.

Ось так готуємося до Різдва ми. А як на Закарпатті? Мар'яно, ви вже все приготували?

Привіт, Світлано! Ми тільки но заметушилися.! Моя підготовка до Різдва цьогоріч особлива, бо відбувається на кухні в монастирі. Сьогодні готуватиму разом із сестрами: Йозефою та Катериною. Сестрички, що в нас сьогодні у меню? Жерба і горіхові кіфлики.

А в меню сьогодні - кіфлики! Традиційні закарпатські солодощі. Їх готують з пісочного тіста і начиняють горіхами й маком.

Я часу не гаяла, вже й борошно просіяла і горіхи подрібнила. Що далі?

Сестра Катерина, монахиня монастиря Марієних сестер:

-У просіяне борошно додаємо молотий цукор і горіхи, було наче однорідне. І тепер додаємо наш маргарин - беремо і перетираємо. - Прямо так руками? -Руками перетирається і воно зробиться одна маса пісочна.

Доки ми робили кіфлики, сестра Йозефа готувала жербу.

Сестра Йозефа, монахиня монастиря Марієних сестер:

Ось у нас жерба уже печена - тут є три коржі, а між ними є варення і посипане горіхами. Ну і тепер зверху полиємо шоколадом ще.

Це також традиційний різдвяний смаколик, щоправда словенський! Бо сестра звідти родом. Розповідає, вже 16 рік живе в Україні, однак рідних традицій не забуває.

Сестра Йозефа, монахиня монастиря Марієних сестер:

У нас ся пече такий великий хліб. Дуже великий такий, на пів стола.

За розмовами вже й кіфлики накрутили. Ставимо в духовку. Кілька хвилин...

Час смаколики куштувати.

-Ммм смакота. А у Києві наша Ярина Марків готує кутю. Цікаво, як там у неї справи…

-Привіт, Ярино, знаю, що готуєш за особливим рецептом. Ділися секретом!

Так, Мар'яно, ну як же без символу українського Різдва . І сьогодні традиційна, головна страва Святвечора буде ще й ексклюзивною. Разом із кухарем Алісою Купер!

- Добрый вечер! Моя кутя особенная, потому что каждый её елемент я насыщаю вкусом дополнительно.

А інгредієнти в нас такі: мак, горіхи, сухофрукти, заморожені ягоди та дика пшениця – спельта.

-Но мы будем ее варить не в воде.

А в узварі! У каструлю кладемо чорницю....

-Курагу, можно добавить чернослив.

Туди ж кидаємо запах свята - паличку кориці та зірочку бадьяну. Заливаємо водою, додаємо сиропу й варимо пів години. А тим часом - замочуємо сухофрукти.

-Черный чай дает вкус..... в чем еще можна замачивать? Можно в роме...

Але тоді страва називатиметься "кутя для дорослих". ... До речі, узвар уже наваристий!

-В наш узвар мы засыпаем спельту.

А ми - робимо заправку із горіхів, маку, соку апельсина та кленового сиропу.

І пшениця підійшла. Усе добряче перемішуємо, посипаємо цедрою.

-И наша кутя – готова.

Час вітати всіх із Різдвом!

-Бажаємо сімейного затишку і спокою на душі!

-Пусть в доме всегда будет любовь!

-Христос Рождається - славімо його.