Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою жену Елену с днем рождения. Слова поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении Зеленский написал о большой любви к супруге и детям. А также вспомнил первую встречу с ней.

"Моя любовь. У тебя сегодня День рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень точно, но ты меня поймешь:

Я тебя…

Ну очень…

Я без тебя…

Ну никак…

У нас такие замечательные…

Ну двое…

Похожие, конечно же, на…

Ну как две капли…

Помню, впервые я увидел еще…

Ну

и сразу в тебя…

Ну по уши

А потом игра…

Ну командой

И, конечно же, мне всех

Ну а зачем скрывать?

А потом создали…

Ну 95-й…

И снова всех…

Видишь, я уже не скрываю

А потом я стал…

Ну вроде как лучше

А ты…

Ну вроде как первой

И все эти годы мы с тобой…

Ну ты поняла…

Так что мне без тебя…

Ну, я это понимаю…

С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебе очень…

Не знаю, как кто там.

Но мы друг друга поняли!".

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