Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою жену Елену с днем рождения. Слова поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.
В своем поздравлении Зеленский написал о большой любви к супруге и детям. А также вспомнил первую встречу с ней.
"Моя любовь. У тебя сегодня День рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень точно, но ты меня поймешь:
Я тебя…
Ну очень…
Я без тебя…
Ну никак…
У нас такие замечательные…
Ну двое…
Похожие, конечно же, на…
Ну как две капли…
Помню, впервые я увидел еще…
Ну
и сразу в тебя…
Ну по уши
А потом игра…
Ну командой
И, конечно же, мне всех
Ну а зачем скрывать?
А потом создали…
Ну 95-й…
И снова всех…
Видишь, я уже не скрываю
А потом я стал…
Ну вроде как лучше
А ты…
Ну вроде как первой
И все эти годы мы с тобой…
Ну ты поняла…
Так что мне без тебя…
Ну, я это понимаю…
С днем рождения, моя любовь! Я тебе очень…
Не знаю, как кто там.
Но мы друг друга поняли!".
Читайте также, украинскому президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года. В этот день его супруга Елена написала красивое поздравление мужу, Владимир Зеленский проведет этот день на работе, Он также опубликовал информацию о некоторых домах ребенка в Украине.
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