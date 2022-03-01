Заявка на членство Украины в ЕС на рассмотрении - Ермак [ Редактировать ]
Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята. Сейчас она уже находится на рассмотрении.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Вчера президент Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас заявка принята, зарегистрирована. Она - на рассмотрении", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Европейский парламент внесен проект резолюции, классифицирующей Россию как "государство-изгой" из-за вторжения в Украину.
Согласно проекту, поддержанному большинством парламентских фракций, предлагается расширить санкции "с целью стратегического ослабления российской экономики и промышленной базы, особенно в части военно-промышленного комплекса".
Речь может идти о сокращении импорта нефти и газа из России и полному исключению России и Беларуси из системы международных платежей Swift. Порты ЕС также должны быть закрыты для российских судов, а морское сообщение с Россией должно быть прекращено.
Резолюция Европарламента, которая, как ожидается, будет принята 1 марта, не имеет обязательной силы.
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