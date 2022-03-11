Во время сегодняшнего авиаудара по территории Беларуси российские оккупанты попали по украинскому пограничью. Бомбардировке подверглось села Миляч Сарненского района.

Об этом сообщает Национальная полиция в Ровенской области.

Инцидент произошел около 14:40 в поле вблизи села Миляч, где зафиксировали три взрыва. В результате бомбардировки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередач.

Следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 (г. Дубровица) задокументировала преступление: сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Материалы уголовного производства будут направлены по подследственности в СБУ.

С места происшествия полицейские изъяли обломки и устанавливают происхождение боеприпасов.