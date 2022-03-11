Оккупанты "промазали": вместо Беларуси ударили по Украине (фото) [ Редактировать ]
Во время сегодняшнего авиаудара по территории Беларуси российские оккупанты попали по украинскому пограничью. Бомбардировке подверглось села Миляч Сарненского района.
Об этом сообщает Национальная полиция в Ровенской области.
Инцидент произошел около 14:40 в поле вблизи села Миляч, где зафиксировали три взрыва. В результате бомбардировки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередач.
Следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 (г. Дубровица) задокументировала преступление: сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Материалы уголовного производства будут направлены по подследственности в СБУ.
С места происшествия полицейские изъяли обломки и устанавливают происхождение боеприпасов.
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