Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій: багато загиблих [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти обстріляли цивільні автобуси біля борової Харківської області. В результаті загинули 7 осіб.
Про це повідомляє Telegram прокуратури Харківської області.
За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у селищі Борова Ізюмського району.
"За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
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