Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск повідомив у Twitter, що зустрівся з Папою Римським Франциском.

Мільярдер написав, що зустріч була для нього "великою честю" й опублікував спільну фотографію з понтифіком. Разом із ним до глави Римо-католицької церкви завітали четверо синів Маска.

Італійська газета La Repubblica написала, що це був приватний візит, який тривав 40 хвилин. Зустріч відбулася у Будинку святої Марфи у Ватикані, де розташовані особисті апартаменти понтифіка.

Під час бесіди американський бізнесмен та Папа Римський обговорювали, зокрема, "проблеми довкілля та майбутнє людства". Інші подробиці не наводяться.

Нагадаємо, що в квітні Ілон Маск домовився про купівлю Twitter за $44 млрд. Пізніше мільярдер призупинив угоду через нібито недостовірну інформацію, яку Twitter надав про свої фейкові облікові записи.