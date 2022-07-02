Ілон Маск зустрівся з Папою Римським [ Редагувати ]
Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск повідомив у Twitter, що зустрівся з Папою Римським Франциском.
Мільярдер написав, що зустріч була для нього "великою честю" й опублікував спільну фотографію з понтифіком. Разом із ним до глави Римо-католицької церкви завітали четверо синів Маска.
Італійська газета La Repubblica написала, що це був приватний візит, який тривав 40 хвилин. Зустріч відбулася у Будинку святої Марфи у Ватикані, де розташовані особисті апартаменти понтифіка.
Під час бесіди американський бізнесмен та Папа Римський обговорювали, зокрема, "проблеми довкілля та майбутнє людства". Інші подробиці не наводяться.
Нагадаємо, що в квітні Ілон Маск домовився про купівлю Twitter за $44 млрд. Пізніше мільярдер призупинив угоду через нібито недостовірну інформацію, яку Twitter надав про свої фейкові облікові записи.
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