Погода на 16 жовтня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
В Україні в неділю, 16 жовтня, очікується суха погода. Температура повітря вдень прогріється до 19 градусів.
Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, центральних та східних областях вночі та вранці місцями очікується туман.
Температура вночі у західних областях та на півдні країни 3-8 градусів тепла, на решті території від 2 градусів вище нуля до 3 градусів морозу.
Денна температура повітря в Україні коливатиметься від 10 до 15 градусів з позначкою "плюс". У західних регіонах країни очікується +19.
по темі
Повідомляється, що 13 жовтня в усіх регіонах нашої держави пануватимуть сонце і тепло
Погода у середу, 12 жовтня, буде сонячною та по-осінньому теплою
Сьогодні, 9 жовтня, частину території України знову накриють дрібні дощі
Сьогодні, 7 жовтня, в Україні буде сухо, без опадів
Сьогодні, 3 жовтня, у Києві та завтра, 4 жовтня, у західних областях очікуватиметься сильний вітер