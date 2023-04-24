МЗС Китаю заявило про повагу суверенітету всіх країн після скандального висловлювання посла КНР у Франції Лю Шая про приналежність окупованого росією Криму.

Представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що позиція Пекіна щодо Криму не змінилася, Пекін поважає суверенітет усіх країн.

Мао Нін додала, що Китай "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН".

Китай завжди дотримувався принципу взаємної поваги та рівного звернення та розвивав двосторонні відносини дружби та співпраці. Китай поважає суверенний статус республік, що утворилися після розпаду Радянського Союзу... Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами.

21 квітня Лю Шай в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що Крим був "спочатку російським". Про колишні країни СРСР він сказав, що вони не мають суверенного статусу відповідно до міжнародного права.

Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії після цього викликали послів Китаю, щоб ті дали пояснення через висловлювання Лю Шая. Депутати Європарламенту закликали главу МЗС Франції Катрін Колонн вислати китайського дипломата.

Після цього, як повідомляє Bloomberg, посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лю Шая.

Посольство КНР сьогодні, 24 квітня, розмістило всю стенограму виступу Лю Шая китайською та французькою мовами у своєму офіційному акаунті у WeChat. До 12:00 за пекінським часом (7:00 за київським) з'явилася позначка, що стенограма "була видалена автором". Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства.