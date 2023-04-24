МЗС Китаю заявив, що поважає суверенітет усіх держав після скандальних слів посла про Крим [ Редагувати ]
МЗС Китаю заявило про повагу суверенітету всіх країн після скандального висловлювання посла КНР у Франції Лю Шая про приналежність окупованого росією Криму.
Представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що позиція Пекіна щодо Криму не змінилася, Пекін поважає суверенітет усіх країн.
Мао Нін додала, що Китай "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН".
Китай завжди дотримувався принципу взаємної поваги та рівного звернення та розвивав двосторонні відносини дружби та співпраці. Китай поважає суверенний статус республік, що утворилися після розпаду Радянського Союзу...
Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами.
21 квітня Лю Шай в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що Крим був "спочатку російським". Про колишні країни СРСР він сказав, що вони не мають суверенного статусу відповідно до міжнародного права.
Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії після цього викликали послів Китаю, щоб ті дали пояснення через висловлювання Лю Шая. Депутати Європарламенту закликали главу МЗС Франції Катрін Колонн вислати китайського дипломата.
Після цього, як повідомляє Bloomberg, посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лю Шая.
Посольство КНР сьогодні, 24 квітня, розмістило всю стенограму виступу Лю Шая китайською та французькою мовами у своєму офіційному акаунті у WeChat. До 12:00 за пекінським часом (7:00 за київським) з'явилася позначка, що стенограма "була видалена автором". Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства.
по темі
Посол Китаю у Франції висловив сумнів у суверенітеті колишніх країн СРСР. Його засудили країни Балтії та Україна
Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонну опрацювати деталі мирного плану з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І
Україна не торгує своїми територіями, тому не буде розглядати пропозиції та вести розмови щодо відмови від окупованого Росією Криму в обмін на мир або інші окуповані території. Так у Міністерстві закордонних справ України відповіли на "пропозицію" президента Бразилії Лули да Сілва
Україна готова обговорити з росією майбутнє окупованого Криму, якщо Збройні сили України дістануться кордону з українським півостровом. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до КНР з офіційним візитом у середу, 5 квітня. Напередодні поїздки фон дер Ляєн заявила, що кроки Пекіна в контексті агресії росії визначать подальші відносини країни з ЄС. Разом з головою Єврокомісії до Пекіна вирушає президент Франції Емманюель Макрон