Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про знищення човна з російськими окупантами на одному з островів Херсонщини. Про це повідомила пресслужба ССО.

Вдалу засідку на російських військових влаштували оператори ССО України на одній з ділянок південного напрямку.



Під час виконання розвідувального завдання воїни Сил спеціальних операцій почули, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Виявилося, що це була група російських військових. Для воїнів ССО вони були як на долоні.

Оператори бойової групи миттєво відкрили вогонь по противнику і одразу знищили командира та човняра, який вів катер. Це у подальшому підтвердили отримані розвіддані. Більше подробиць - у розповіді воїна морського центру ССО України, який брав участь у засідці.