Новий президент Словаччини збирається відвідати Україну [ Редагувати ]
Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні планує найближчим часом здійснити візит до України.
Про це повідомляє Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною, - заявив він.
При цьому Пеллегріні уточнив, що насамперед вирушить із візитом до Чехії.
Окремо він наголосив на важливості перебування Словаччини в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі.
Петер Пеллегріні є соратником прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією щодо України. Відповідно і Пеллегріні займає подібну позицію та вже встиг закликати Україну до "мирних переговорів" з рф.
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