Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні планує найближчим часом здійснити візит до України.

Про це повідомляє Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною, - заявив він.

При цьому Пеллегріні уточнив, що насамперед вирушить із візитом до Чехії.

Окремо він наголосив на важливості перебування Словаччини в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі.

Петер Пеллегріні є соратником прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією щодо України. Відповідно і Пеллегріні займає подібну позицію та вже встиг закликати Україну до "мирних переговорів" з рф.