Потап показал неудачное фото Насти Каменских и нарвался на критику [ Редактировать ]
Потап показал новое фото, за что нарвался на критику от подписчиков. Соответствующий снимок он выложил на своей странице в Instagram.
На фото жена Потапа Настя Каменских стоит в необычной позе. Звезда, стоя спиной к камере, наклонилась вперед настолько, что ее голову видно в зазоре между ногами.
Подписчики Потапа раскритиковали снимок, назвав его "ужасным", "нелепым" и "оскорбительным".
Time 2 pack luggage ,wifey @kamenskux
Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)
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