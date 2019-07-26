Потап показал новое фото, за что нарвался на критику от подписчиков. Соответствующий снимок он выложил на своей странице в Instagram.

На фото жена Потапа Настя Каменских стоит в необычной позе. Звезда, стоя спиной к камере, наклонилась вперед настолько, что ее голову видно в зазоре между ногами.

Подписчики Потапа раскритиковали снимок, назвав его "ужасным", "нелепым" и "оскорбительным".

Ранее Настя Каменских случайно показала грудь.