У білоруській столиці попрощалися з Олександром Тарайковським. Він став першим офіційно визнаним загиблим під час протестів.

Сьомий день у Білорусі не вщухають мітинги. Люди вважають президентські вибори сфальсифікованими.

Біля станції метро "Пушкінська" в Мінську - море квітів і національних прапорів. Десятки тисяч небайдужих зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять Олександра Тарайковського, який загинув на цьому самому місці від вибуху гранати 10 серпня. Сьогодні його поховали. Люди тримали плакати з написами "Це міг бути твій син" та "Ні насильству", і скандували "Живє Бєларусь" та "Дякую".

До мітингу на "Пушкінській" приєдналися десятки десантників - у формі та з біло-червоними прапорами. Мітингарі зустріли їх оплесками.

Мы не можем оставаться в стороне, если избивают наш родной мирный народ. Я хочу обратиться к силовикам: подумайте своей головой! Потому, что там - большинство людей с большими, добрыми сердцами. Хватит заниматься беспределом и бандитизмом.

Мітингували і в національному аеропорту "Мінськ". Там на акцію солідарності з протестувальниками вийшли працівники авіакомпанії "Белавіа".

Подібні виступи відбуваються і в інших містах. У Вітебську кілька тисяч людей прийшли до Ратуші й передали владі петицію, в якій вимагають провести повторні вибори та притягти до відповідальності винних у фальсифікаціях.

Тим часом білоруська влада провадить переговори з Кремлем щодо можливої втечі в Росію в разі перемоги протестувальників, - про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела в оточенні Лукашенка. Мовляв, напередодні білоруський президент зробив важливу поступку Москві, коли звільнив затриманих членів Приватної військової компанії Вагнера. Сам Лукашенко це спростовує.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас публично хочу сказать - заберите! Вот нашли - заберите его. Понимаете? У меня в Беларуси собственности нет.

Водночас він підтвердив, що встиг переговорити з Путіним щодо стабілізації ситуації в країні.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Это уже угроза не только для Беларуси. Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства - Союзного государства. И пример другим: если беларусы не выдержат, покатится эта волна туда, поэтому за нас так уцепились.

За ситуацією в Білорусі уважно стежать і на заході. Сполучені Штати проводять консультації з європейськими партнерами, - заявив глава Держдепу Майк Помпео. Він саме перебуває з візитом у Польщі.

Майк Помпео, державний секретар США:

Наша головна мета - підтримати білоруський народ, який прагне здобути суверенітет і свободу. Протестувальники вимагають прості речі, те, що потребує кожна людина: самим обирати владу та своє майбутнє. Ми вітаємо звільнення затриманих активістів, але цього недостатньо.

На завтра у Білорусі запланований загальнонаціональний марш свободи.